Yabancılara gayrimenkul satışında rekor

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), üçer aylık dönemler halinde irdelediği ‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018-3. Çeyrek Raporu’nu yayınladı. Raporda 2018 yılının ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 58,5 arttığı vurgulandı. Satışların, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 arttığı ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşüş gösterdiğine dikkat çekilen raporda yılın ilk 9 ayı itibarıyla satışların, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 2,7 düşüş göstererek 1 milyon 2 bin 391 adet seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.