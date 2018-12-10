Yabancı yatırımcının iştahı arttı herkesin gözü Kanal İstanbul’da

Gerek FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz kalkışmasını, PKK’nın terör eylemlerini önleyen gerekse içeriden ve dışarıdan gelen ekonomik taarruzları başarıyla savuşturan Türkiye, yabancı yatırımcıların yakın takibinde. Yenilenebilir enerji, müteahhitlik yatırımlarına talip olan Avrupalı ve Asyalı büyük holdingler, dev projelerde yer almak için birbirleriyle yarışıyor. Söz konusu projelerden Kanal İstanbul’un iştahları kabarttığını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Daha ihale yapılmadı, temel atılmadı ancak yabancılar akın akın gelip kapımızı çalıyor” dedi.

Çinliler ve japonlar yakın takipte

Kanal İstanbul’la Asyalı şirketlerin yakından ilgilendiğini dile getiren Ermut, “Yeni yeni yatırım çektiğimiz Çin’den ve Japonya’dan saygın şirketler projenin detaylarını merak ediyor, bize başvurup danışıyor” diye konuştu. Detayların belli olmasının ardından hangi alanlarda yatırımlar yapılacağının netleşeceğini vurgulayan Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece Kanal İstanbul’da kimlerin yer alıp almayacağını göreceğiz. Şu anda Asyalılar gibi Avrupalılar da proje için bize müracaat ediyor. Ülkemize önem veren İtalyanlardan art arda sorular geliyor. Müracaat eden firmalar, daha çok müteahhitlik, nakliye ve depolama gibi sektörlerde faaliyet yürütüyor. Kuşkusuz söz konusu sektörlere yenileri eklenecektir. Kanal İstanbul’un yeni imkânlar sunup sunmayacağı, hangi alana ne tip yatırımların yapılacağını tahmin etmek kolay değil. Ama projenin ciddi yatırımlar getireceği, ekonomimize önemli katkı yapacağı muhakkak.”

İki haneli rakamları görebiliriz

Yabancı yatırımlarının giderek arttığını anlatan Ermut, bunda Türkiye’ye duyulan güvenin büyük rol oynadığına işaret etti. Ermut, “Yabancı yatırımlarında başarılı bir grafik çiziyoruz. 2017’nin ilk 9 ayında 7,7 milyar dolar yatırım çekmiştik. Bu rakam 2018’in aynı döneminde 8,1 miyar doları buldu. Eylül ayında gelen bu iyi haber morallerimizi artırdı” şeklinde konuştu.

Yabancı grupların Türkiye’ye gelişinin devam ettiğini aktaran Ermut, “İnşallah 2018’de iki haneli rakamlarla tamamlanacak. Geçen sene 11 miyar dolar olan yatırım tutarı aşılacak” öngörüsünde bulundu. Ermut, “Yabancı yatırımlarında artış trendi 2019’a da olumlu etki edecek. Ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirler, atılan adımlar meyve verecek. İnşallah birinci ve ikinci çeyrekte ivme yakalayacağız, 2019’u çok daha iyi rakamlarla kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Avrupalı firmalar ön planda

Avrupalı şirketlerin yatırımlarda önemli bir payı bulunduğuna dikkat çeken Ermut, şunları söyledi: “Şu anda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi ülkeler ön planda. Ama 10 yıldır Japonya, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinden de yatırım çekiyoruz. Yani gitgide yatırım ve ticaret pazarlarımızda çeşitlenme görüyoruz. Bu çok iyi bir tablo. 2008 krizinin Avrupa’yı vurduğu, ülkemize gelen yabancı yatırımlarında belirgin bir daralma görüldüğünü hatırlıyoruz. İşte onun için başka ülkelerden ve pazarlardan yatırım çekmeye çalışıyor, bu yolla ekonomik saldırılara ve sıkıntılara karşı dayanıklılığımızı arttırmayı amaçlıyoruz.”

Reformlar 200 milyar $ getirdi

Ermut, 2002’de 15 milyar dolar olan yabancı yatırımlarının 200 milyar dolara ulaştığının altını çizerek, “Bize gurur ve umut veren bu ivmede reformlarımızın yatırım ortamını iyileştirmemizin payı büyük” değerlendirmesinde bulundu. Ermut, yabancı firmaların önünü açacak adımlar atmaya devam edecekleri sözünü verdi.

2019 daha iyi olacak

2019’un 2018’den daha iyi geçeceğini savunan Ermut, “Allah korusun, global ve bölgesel anlamda ciddi bir sıkıntı ya da gerginlik vuku bulmadığı müddetçe gelecek senenin bu seneden daha güzel olmaması için bir engel yok. Tabii yatırımlarla yakından alakalı olan alanlardan olumlu haberler geliyor. Bu anlamda turizm önemli bir örnek. Artan turist sayısı güvenlikle ilgili kaygıların azaldığını gösterdiği gibi yabancı yatırımları pozitif etkileyecek gibi gözüküyor” dedi.