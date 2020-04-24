Yabancı yatırımcılar 178 milyon dolarlık hisse sattı

TCMB’nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre; yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Nisan haftasında net 110,9 milyon dolarlık hisse senedi, 66,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı. Yurt dışında yerleşikler söz konusu dönemde 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Nisan itibarıyla 22 milyar 382,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 87,3 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 584,7 milyon dolardan 8 milyar 250,6 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 320,8 milyon dolardan 323,5 milyon dolara çıktı.