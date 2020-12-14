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Ekonomi Yabancı yatırımcıda teşvik memnuniyet
Ekonomi

Yabancı yatırımcıda teşvik memnuniyet

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın'dan önemli açıklamalar.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 08:53:00 -
Yabancı yatırımcıda teşvik memnuniyet

Türkiye’nin yabancı firmalar tarafından yakından takip edildiğine dikkat çeken Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, şu ifadeleri kullandı: “Bizim, aşağı yukarı 250 üyemiz var. Bunların 150’sinin mühendislik ya da Ar-Ge merkezi var. Demek ki biz yabancı yatırımcılara Türkiye olarak belli imkânları sunabilmişiz” ifadelerini kullandı.

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