Yabancı yatırımcıda teşvik memnuniyet
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın'dan önemli açıklamalar.
Türkiye’nin yabancı firmalar tarafından yakından takip edildiğine dikkat çeken Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, şu ifadeleri kullandı: “Bizim, aşağı yukarı 250 üyemiz var. Bunların 150’sinin mühendislik ya da Ar-Ge merkezi var. Demek ki biz yabancı yatırımcılara Türkiye olarak belli imkânları sunabilmişiz” ifadelerini kullandı.