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Gündem Yabancı uyruklulara “sahte noter” tuzağı
Gündem

Yabancı uyruklulara “sahte noter” tuzağı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yabancı uyruklulara "sahte noter" tuzağı

İstanbul'da yabancı uyruklular için sahte noter taahhütnamesi hazırlayan 18 zanlı yakalandı. Yabancı uyruklular içinde sınır dışı işlemleri başlatılacak.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara sahte belge hazırladıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

İkamet izni başvurularında kullanılan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz temin edildiği tespit edildi. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar ve incelemeler sonucunda söz konusu belgelerin sahte olduğu belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan usulsüz temin edildiği tespit edilen ikamet izinleriyle ilgili yabancı uyruklular hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacağı öğrenildi.

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