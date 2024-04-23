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Yaşam Yabancı uyruklu kadın evinde boğulmuş halde ölü bulundu
Yaşam

Yabancı uyruklu kadın evinde boğulmuş halde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-23 02:22:00 -
Yabancı uyruklu kadın evinde boğulmuş halde ölü bulundu

Başakşehir’de E.D. isimli yabancı uyruklu kadın, evinde boğulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (35) isimli yabancı uyruklu kadının çocukları, annelerini evde bulamadıklarını komşularına söyledi. Bunun üzerine eve giren komşu, E.D.’yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde E.D.’nin boğularak öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağın bir kısmını güvenlik şeridi ile kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından kadının cesedi cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Konu ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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