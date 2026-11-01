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Yerel Yabancı turistin feci ölümü
Yerel

Yabancı turistin feci ölümü

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Yabancı turistin feci ölümü

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 54 yaşındaki Çekya vatandaşı turist, boğularak hayatını kaybetti.

Türkler Mahallesi'nde denize giren Leona Musilova (54), bir süre sonra gözden kayboldu. Musilova'nın sudan çıkmadığını fark eden eşinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Musilova'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan kadının cenazesi, morga gönderildi.

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