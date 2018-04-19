Yabancı plaka tarifeye göre ücret ödeyecek

Arslan, yaptığı açıklamada, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye’nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını ve bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu söyledi. Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten Arslan, ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Arslan, söz konusu yönetmelik kapsamında geçiş ücreti ve idari para cezası borcu olan yabancı plakalı araçların borçlarını ödemeleri gerektiğine işaret ederek, “Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek” dedi.