Yabancı maçlarda görev alan Türk hakemleri hangileri? UEFA Türk hakemleri kimler?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda’nın PSV takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

Monaco-PSV karşılaşmasında Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Alper Ulusoy olacak. Monaco-PSV maçında Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR hakemi olarak görev yapacak. Türk hakem Cüneyt Çakır, bu maçla birlikte uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkmış olacak.

Halil Umut Meler hangi maçın hakemi?

Halil Umut Meler, İngiltere'nin Leicester City ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek isim olacak. Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Arda Kardeşler dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen ise VAR hakemi olarak görev alacak.

Abdulkadir Bitigen hangi maçı yönetecek?

Öte yandan, Abdulkadir Bitigen, Almanya'nın Bayern Münih ile Portekiz'in Benfica takımlarının bugün oynayacağa UEFA Gençlik Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek. Bayern Kampüsü Stadyumu'nda gerçekleştirilecek müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Anıl Usta görev alacak.