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Spor Yabancı kuralı için kritik gün! TFF bugün kararını verecek
Spor

Yabancı kuralı için kritik gün! TFF bugün kararını verecek

Yeniakit Publisher
2024-09-10 10:06:00 -
Yabancı kuralı için kritik gün! TFF bugün kararını verecek

Yabancı sayısının değişmesini bekleyen kulüpler gözünü TFF’den çıkacak karara çevirdi. TFF yönetimi bugün bu talepleri değerlendirip nihai kararı açıklayacak.

Avrupa’da transfer döneminin sona ermesine rağmen Türkiye’de yaz transfer dönemi 3 gün sonra bitecek. Kulüpler takımlarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken gözler bir kez daha yabancı sınırına çevrildi.

Aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un olduğu kulüpler yabancı sayısının artırılmasını isterken bazı kulüpler de yabancı sınırı ile ilgili bir sorunlarının olmadığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yeni TFF yönetiminin yabancı sınırını 14’e yükselttiğine dikkat çekerek, bazı kulüplerin elinde fazla yabancı olduğunun altını çizdi. Koç, yabancı konusunu TFF ile görüşeceklerini söylemişti.

TFF yönetiminin başvuruları bugün görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

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