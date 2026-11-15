Yabancı konaklama sitelerine yeni teklif: Sınır ve ceza netleşti

TBMM Genel Kurulu, bu hafta 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu' teklifini görüşecek. Teklife göre platformların satış bedeli üzerinden alacağı tutarın yüzde 17'yi geçmesi halinde, haksız alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak; aykırılığın aynı yıl içinde üçüncü kez tespitinde izin belgesi iptal edilecek.

DHA'nın haberine göre Meclis'te Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da önce, tüm maddeleri kabul edilen 'Türk Kızılay Kanunu' teklifinin oylaması tamamlanacak; konaklama platformlarına ilişkin teklif, bu düzenlemenin kanunlaşmasının ardından ele alınacak.

Yabancı dijital konaklama platformları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almadan faaliyete başlayamayacak. Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve her yıl Vergi Usul Kanunu'nda yer alan değerleme oranına göre artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar yükseltmeye ya da yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Ücret, Bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak.

Eksik veya hiç verilmeyen hizmete sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza

Müşteriye verilen hizmetin eksik kalması ya da hiç verilmemesi halinde platformlara sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Herhangi bir hizmet verilmediği veya hizmetin türü ile bedelinin tutar ya da oranının aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde ise platformlar, hizmeti verenden bedel alamayacak.

İdari para cezaları ile mahkeme kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara 30 gün süre tanınacak; süre sonunda da yükümlülük karşılanmazsa izin belgesi iptal edilecek. 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre yatırılması gereken turizm payının süresinde yatırılmaması durumunda platforma 15 gün süre verilecek, bu sürede de yatırılmazsa belge yine iptal edilecek.

Türkiye'de mukim temsilci şartı

Teklif, adli ve idari makamların göndereceği tebligat, bildirim ve talepleri yerine getirmek üzere platformların Türkiye'de en az 1 temsilci belirlemesini öngörüyor. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde yetkililerden en az birinin, gerçek kişi olması halinde temsilcinin kendisinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olması zorunlu tutulacak.

Platformlar, Bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla uçak bileti satışını doğrudan yapabilecek. İzin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını yapamayacak; faaliyetlerini yalnızca bu işler için kullanacakları elektronik ticaret ortamı üzerinden yürütecek.

İzin belgelerinde meydana gelen değişiklikler 15 gün içinde Bakanlığa gönderilecek. Bakanlığın talep ettiği bilgi ve belgeler için öngörülen süreyi ise Bakanlık, talep halinde 15 gün daha uzatabilecek. Konaklama işletmeleri ile turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticareti ve tanıtımında belge numaraları, Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulanarak kullanılacak.