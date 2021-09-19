Yabancı girişimciye ‘Turkuaz Kart’

“Turkuaz Kart”, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde uluslararası düzeyde başarılı olan ve Türkiye’ye katkı sağlayan yabancı bilim insanı veya araştırmacıların, Türkiye’yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla hazırlandı.



Bakan Bilgin, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilen “Turkuaz Kart”ın, bu süre sonunda yeniden değerlendirilerek süresiz hale getirildiğini kaydetti.



Bilgin şöyle devam etti: “Ülkemize katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ‘Turkuaz Kart’, sahiplerine, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye’de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye’ye çoklu giriş çıkış hakkı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı bütün hakları ve aynı zamanda kişinin eş ve çocuklarına da ikamet hakkı sağlıyor. ‘Turkuaz Kart’ sahibi, üç yıllık geçiş süresi kaydının kaldırılması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına da sahip olabiliyor.”