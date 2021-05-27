Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğrenci Konferansı’na yoğun ilgi! SAÜ’den önemli etkinlik

Buğra Kardan

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), önemli bir etkinliğe daha imza attı. Üniversite, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Geleneksel 7. Öğrenci Konferansı’nı organize etti.

Öğrencilerin yanlarında

Konferansın açılış konuşmasında Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, SAÜ yönetiminin öğrencilerin yanlarında yer aldığına işaret etti. Karahan, Yabancı Diller Öğrenci Konferansı’nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere kutlama

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil de konferansın organizasyonunda görev alan üçüncü sınıftaki öğretmen adaylarını tebrik etti. Yeşil, etkinliği sürdüren bölüm çalışanlarını ve öğrencilerini kararlılıkları nedeniyle kutladı. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan da öğrencilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan organizasyonları her zaman desteklediklerini ifade etti. Savaşan, Yabancı Diller Öğrenci Konferansı’nın gelecek senelerde de başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu.

Deneyim paylaşımı yapıldı

Açılış konuşmacısı olarak konferansa destek veren ABD’den Dr. Robert A. Eckhart, Marmara Üniversitesi’den Dr. Gökçe Kurt ve İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Tuncer Can ise öğretmen adaylarıyla deneyimlerini paylaştı. Düzenlenen oturumlarda ise öğrenciler lisans düzeyinde yapmış oldukları bilimsel çalışmalarını sunma fırsatı buldu.

Geniş katılım

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı’nda bulunan Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında üniversitelilerin yapmış oldukları çalışmaları daha anlamlı hâle getirmek amacıyla bölüm başkanı Prof. Dr. Karahan’ın öncülüğünde başlatılan Öğrenci Konferansı ilgi görüyor. Konferansla Türkiye’nin farklı illerinden ve üniversitelerinden gelen öğrencilerin hem bilgi birikimlerini paylaşmaları hem de güçlü iletişim ağları kurmalarını hedefliyor. Etkinlikle öğrencilerin tecrübe elde etmeleri, araştırmacı öğretmen becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Öğretmen adayları uzun vadede sınıf içi etkili uygulamalarla da bu becerilerini kullanmaya teşvik ediliyor. Bu sene de İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Düzce, Eskişehir, Ankara, Bolu, Aydın, Nevşehir ve Erzincan gibi farklı illerden pek çok aday konferansa dinleyici olarak katıldı. Yaklaşık 200 katılımcıya ev sahipliği yapan konferans ekibi, seneye 8’incisi yüz yüze gerçekleştirilmesi umulan konferansın hazırlıklarına şimdiden başlayacaklarını belirtti.