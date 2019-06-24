Yabancı analistlerden yeni dolar algısı: Neden değer...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi, “AK Parti seçimi kaybederse dolar fırlar, piyasa çöker” diye haber yapan ABD'li ve Avrupalı analist ve basının 'kara propagandası' geri tepti; şimdi de seçimin ardından, "Dolar neden değer kaybediyor?” diye haber yapmaya başladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenilenen seçiminde Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54,21 oy oranı alarak seçilmesinin ardından Türk varlıkları yeni haftaya değer kazanarak başlaması ABD ve Avrupa'yı şaşırttı.

Amerikan Doları, Türk Lirası'na karşı gün içinde 5,71'e kadar düşerek yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybetti. Bu da dünya çapındaki para birimleri arasında dolara karşı en iyi yükselişe işaret ediyor.

Dolar/TL, Pazar günü seçim sonucunun gelmesinin ardından hacimin düşük olduğu piyasada 5,72 seviyesine kadar düşmüştü. Bugün TSİ 13:00'da ise kur 5,76 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyalinin ardından dolar/TL 5,73'e kadar gerilemiş, ardından Cuma günü 5,81'e kadar çıkmıştı.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri de verim eğrisi genelinde değer kazandı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul da güne yükselişle başladı; BIST 100 endeksi sabah açılışında yüzde 2,15 değer kazandı.

İstanbul Büyükşehir seçimlerinden önce, “Seçimleri Ak Parti adayı Binali Yıldırım kaybederse dolar fırlar, piyasa çöker” diyen analistlere göre ise Türk varlıkların değer kazanmasının en büyük sebebi siyasi belirsizliğin ortadan kalkması.

Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, iki aday arasındaki farkın yüksek olması sebebiyle zaferin açık bir farkla gerçekleşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yenilgiyi kabul etmiş olmasının piyasalar açısından olumlu olduğunu söylüyor.

Ash, İmamoğlu'nun Erdoğan'la çalışma arzunu dile getirmesinin de piyasalar için olumlu olduğunu dile getirirken yeniden bir seçim ihtimalinin ortadan kalkmasının siyasi belirsizliği yok ettiğini dile getirdi.

"İktidarın seçimi kaybetmesi ve muhalefetin yükselişi piyasalar için iyi habermiş"

Bloomberg HT'nin haberine göre Tokyo'daki Mizuho Bank'ın gelişen piyasalar döviz uzmanı Hironori Sannami, "İktidar partisinin seçim sonucunu kabul etmesi ve önceki seçimden bu yana süren belirsizliğin sona ermesi piyasa tarafından memnuniyetle karşılandı. Yatırımcıların genel anlamda yüksek faizli gelişen piyasa varlıklarını satın almaları ile birlikte Türk Lirası bu genel havadan faydalanacak" ifadesini kullandı.

Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar para kuru stratejisti Piotr Matys de Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede dış koşulların olumlu olması takdirinde kurun 5,50 seviyesine kadar gerileyebileceğini aktardı.

Matys, piyasaları bundan sonra Erdoğan ve AK Parti politikalarının belirleyeceğini de sözüne ekledi.

New York merkezli Brown Brothers Harriman & Co'nun döviz stratejisinin başında bulunan Win Thin ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Lira'nın satın alınmasının hızlı bir tepki olduğunu, bundan sonra siyasi gerilimin yükselmesini bekledikleri için bu yükselişe temkinli yaklaştıklarını dile getirdi.

Financial Times'a konuşan Ulusal Avustralya Bankası'ndan kıdemli döviz stratejisti Rodrigo Catril ise muhalefetin yükselişinin piyasalar tarafından iyi bir haber olarak algılanmasının da Lira'nın yükselişinde rol oynadığını söyledi.

S-400 piyasalar üzerine baskı unsuru

Ancak analistler, Türk varlıkları için bundan sonra ekonomik reformların ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini almakta ısrarcı olmasının ABD ilişkileri açısından yarattığı gerilimin önemli olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir bankacı, piyasalardaki iyimserliğin ABD'nin S-400 yüzünden yaptırım uygulama riski yüzünden kalıcı olmayabileceğini belirtti.

Bloomberg HT televizyon kanalına konuşan Global Menkul Değerler Kıdemli Analisti Rıdvan Baştürk de seçimlerin kısa sürede ve sorunsuz şekilde bitmesinin Türk Lirası'na olumlu yansıdığını ancak S-400 riskinin TL varlıklar için önemli olduğunu kaydetti.

İş Yatırım ise yolladığı piyasa notunda, "2023 yılında Başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ekonomiye ve reform sürecine odaklanacak bir Türkiye, S-400 savunma sistemleri alımı konusunda ABD ile arasındaki gerginliği de çözebilirse yeniden küresel sermaye için bir cazibe merkezi haline gelebilir." saptamasında bulundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte de, "Eğer Londra traderları Türkiye'de artık yapısal reform uygulanacağına ve erken seçim olmayacağına inanırlarsa TL'de ralli olur. Yerli yatırımcı ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım gelir mi olayına odaklanınca yine dolar almaya devam edecektir. Kabine değişikliği Erdoğan'ın gündemi olacak mı, bu konu da yabancıların radarında olmaya devam edecek" şeklinde yorum yaptı.