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Yaban ördeği yavrularıyla Kars Çayı’nda görüntülendi

Yeşilbaş yaban ördeği yavrularıyla birlikte kent merkezinde görüntülendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:57
Yaban ördeği yavrularıyla Kars Çayı’nda görüntülendi

Yeşilbaş yaban ördeği yavrularıyla birlikte kent merkezinde görüntülendi. Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yüzen yaban ördeği, kameralarca anbean kaydedildi.


Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars Kalesi ve Taş Köprü önünde yavrularıyla birlikte yüzen yaban ördeği, bir taraftan yavrularını koruyor, diğer taraftan da yavrularıyla birlikte yiyecek arıyor. Kars merkezine kadar gelen yaban ördeği ve yavruları bir süre çayda dolaştı. Yeşilbaş yaban ördeği ve 8 yavrusu daha sonra gözlerden kayboldu.


Öte yandan daha önce de Kars Baraj Gölü’nün Susuz Boğazköymevkinde angut ve yavruları görüntülenmişti. Kars Çayı ve Kars baraj Gölü’nde yeşilbaş ördek, çıkrık, çamurcu, kara batak, angut ve diğer su kuşları sık sık görülmeye başladı. Vatandaşlar ise yaban hayvanlarını rahatsız olmaması için dikkat ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:57
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