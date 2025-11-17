  • İSTANBUL
Yaban keçisi avlayan şahsa 658 bin lira şok fatura!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yaban keçisi avlayan şahsa 658 bin lira şok fatura!

Kars'ın Kağızman ilçesinde, koruma altındaki yaban keçisini avlayıp sosyal medyada paylaşan bir kişiye, "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan idari ve tazminat cezası olarak toplam 658 bin 257 lira para cezası uygulandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Taşburun köyünde, koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve bu anların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşan bir kişi hakkında gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaban keçisini avlayan şüpheli C.Ç. yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C.Ç.'ye kesilen cezanın dökümü şöyle:

  • İdari Para Cezası: 8 bin 257 lira

  • Tazminat (Biyolojik Çeşitlilik Zararı): 650 bin lira

  • Toplam Ceza: 658 bin 257 lira

Ceza, "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında uygulandı.

