  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Yaban keçilerini öldürdüler, tarihi ceza yediler!
Aktüel

Yaban keçilerini öldürdüler, tarihi ceza yediler!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yaban keçilerini öldürdüler, tarihi ceza yediler!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.

Konya'da 2 yaban keçisini öldürenlere 1,9 milyon lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Türkiye’de bir ilimizde bulunuyor! Bu ormana girmenin cezası 557 bin TL
Türkiye’de bir ilimizde bulunuyor! Bu ormana girmenin cezası 557 bin TL

Türkiye

Türkiye’de bir ilimizde bulunuyor! Bu ormana girmenin cezası 557 bin TL

Hasan Dağı’nda nefes kesen anlar! Yaban hayvanları su içmek için sıraya girdi
Hasan Dağı’nda nefes kesen anlar! Yaban hayvanları su içmek için sıraya girdi

Yaşam

Hasan Dağı’nda nefes kesen anlar! Yaban hayvanları su içmek için sıraya girdi

Büyüleyen manzara! Yüzlerce yabani ördek aynı anda görüntülendi
Büyüleyen manzara! Yüzlerce yabani ördek aynı anda görüntülendi

Yaşam

Büyüleyen manzara! Yüzlerce yabani ördek aynı anda görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23