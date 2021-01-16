Yaay ücretli mi, Yaay uygulaması nasıl indirilir?

Yaay sosyal medya uygulaması gündemde. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal yaşamda büyük bir yer tutan sosyal paylaşım platformlarına bir yenisi daha eklendi. Yerli sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkan Yaay araştırılıyor. Peki, Yaay nedir, ücretli mi?

Yaay nedir, ücretli mi?

Yaay, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur. Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açıldı. Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor.

Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı.

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Yaay nasıl indirilir?

İlk sürümü Eylül 2020'de yayınlanan uygulama, ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir.

Yaay'i kullanmak isteyen kullanıcılar Google Play Store ve AppStore'dan indirebilir, uygulamaya kayıt olduktan sonra kullanmaya başlayabilirler.

Yaay nasıl kullanılır?

Diğer uygulamalarda nasıl paylaşımlar yapabiliyorsanız Yaay uygulamasında da öyle paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Arayüz ve kullanım açısından Twitter’a bir hayli benzeyen uygulama, yapı olarak Facebook’u andırıyor.

Beğeni özellikleri ve yorum sistemine Facebook platformundan oldukça alışkınız. Bunun yanında diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak bu uygulamada beğenmeme özelliğinin olması da dikkat çekici.

Kategoriler sayesinde tüm kullanıcılar sadece kendi ilgi alanlarını takip edebiliyor, o konulardaki paylaşımları görebiliyorlar. Ancak kullanıcılar Reddit’teki gibi kendi kategorilerini açıp geliştirme imkanına henüz sahip değiller.

Ayrıca kategori sayfalarına girdiğinizde yapılan en son ve en popüler paylaşımları listelemek mümkün. Bununla birlikte yapılan paylaşım sayılarına göre kullanıcıların listelendiği bir liderlik tablosu da mevcut. Bu sayfada en çok paylaşım yapanlar, en üst sıralarda gösterildikleri için kullanıcılar arası bir rekabet ortamı yaratılmış görünüyor.