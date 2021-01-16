Yaay üye ol | Sosyal medya platformlarını kullanmayı tercih edenler son dönemde yerli uygulamaları incelemeye başladı. Söz konusu sosyal medya uygulamalarından biri de Yaay… Peki, yaay nedir? | Yaay nasıl üye olunur?

Yaay nedir?

Yaay; Türk Telekom bünyesinde TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020 açılan bir sosyal medya platformudur. Türkiye merkezli bu uygulama için vatandaşların Türk Telekom kullanma zorunluluğu yok. Sosyal medya hesabı açmak isteyen herkes Yaay uygulamasını telefonuna indirebilir.

Yaay nasıl üye olunur?

Yaay hesabını web tarayıcınızdan ya da telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden oluşturabilirsiniz. Yaay’ı uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İsim, soyisim, mail adresi gibi gerekli bilgileri doldurarak üyeliğinizi aktif hale getirebilirsiniz.

Yaay internet kotasından yiyor mu?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı.

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.