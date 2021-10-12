Ya yık ya da yıkarım!

Yavuz Selim İstanbul

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ateist Nesin Vakfı ile birlikte Çatalca’da 49 metrekarelik mescid inşasını durdurarak yıkmaya çalıştığını deşifre eden haberlerimizin ardından İmamoğlu’nu aklamaya çalışan Nesin Vakfı Müdürü Süleyman Cihangiroğlu tuhaf açıklamalarda bulundu. Nesin’ci Cihangiroğlu, arazi komşusu oldukları Rabıta Vakfı’na ait mescidi şikayet ettiklerine dair itirafta bulunduğu açıklamasında, inşaatı durdurma ve yıkım girişimini Çatalca Belediyesi’nin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Akit’in ulaştığı belge ise yalanı çürüterek İmamoğlu CHP’sinin mescidi yıkabilmek için nasıl gayret gösterdiğini gözler önüne seriyor.

CHP-Nesin ittifakı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde Rabıta Vakfı mescidine musallat olan CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ateist Nesin Vakfı’nı deşifre eden Akit’in haberleri, ibadethane düşmanlarını panikletti. Akit’e konuşmayıp yerel basına koşan Nesin’ciler, mescid inşaatını İBB’ye değil ilçe belediyesine şikayet ettiklerini öne sürerek İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı.

Nesin Vakfı Müdürü Süleyman Cihangiroğlu, arazi komşusu oldukları Rabıta Vakfı’na ait 49 metrekarelik küçük mescidi şikayet ettiklerine dair itirafta bulunduğu açıklamasında, “Çatalca Belediyesi tutanak çerçevesinde mühürledi ve sonrasında yıkım kararı verdi. Biz de dilekçemizi Çatalca Belediyesi’ne verdik İBB’ye değil. Çünkü bu işin muhatabı Çatalca Belediyesi.” dedi.

Akit’in ulaştığı İBB belgesinde ise, mescidle ilgili yıkım sürecinin İmamoğlu’nun Nesin Vakfı’nı ziyaretinden hemen bir ay sonra başladığı, İBB İmar Müdürlüğü’nün yıkım sürecini bizzat yürüterek Çatalca Belediyesi idarecilerini kanun üzerinden tehdit ettiği belirlendi.

Yıkmazsanız biz yakarız!

Rabıta Vakfı’nın, Çatalca Belediyesi’nden gerekli izinler alınarak, Yapı Kayıt Ruhsatı bulunan alanda mevcut bulunan mescidi yeniden onararak inşasına başladığı mescide İBB duvarının örüldüğünün belgesine ulaşıldı. Gazetemizin edindiği ve mescid düşmanlığında İBB’nin rolünü gözler önüne seren E-42303748-622.03 sayılı, 26.08.2021 tarihli İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün imzalı belgede şu ifadeler yer alıyor: “Söz konusu yerde kaçak ve izinsiz yapı yapılması nedeniyle, 08.07.2021 tarih 75 cilt 46 sıra numaralı yapı tatil tutanağı tanzim edildiği, /.../ yıkım kararları doğrultusunda yıkım işlemlerinin yerine getirilmesi, yıkım için desteğe ihtiyaç duyulması halinde Zabıta Daire Başkanlığı tarafından gerekli ekip-ekipman desteğinin sağlanacağı Çatalca Belediye Başkanlıgına bildirilmiştir.”

Yıkıma gitmek için ilçe belediyesine öncülük edildiğinin vurgulandığı belgede, “İlgi (s) yazıda ise söz konusu yıkımın gerçekleşmesi için Çatalca Belediyesi Başkanlığı bünyesinde yeterli ekip-ekipman bulunmaması sebebiyle destek talebinde bulunulduğu anlaşılmış olup ilgi (h) yazımız ile bahse konu yıkım işlemleri ile ilgili gerekli desteğin sağlanarak yıkım işlemlerinin tamamlanması Başkanlığımız Zabıta Tedbir Müdürlüğünden istenmiştir.” deniliyor.

Mescid inşası devam ederse...

İBB’nin yıkım konusunda AK Parti’li Çatalca Belediyesi’ni tehdit ettiği belgede, İmamoğlu’nun imarcısı Gürkan Akgün’ün şu sözleri bulunuyor: “08.07.2021 tarihli 75 cilt nolu, 46 sıra nolu 1 nolu Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmesinden sonra kaçak yapının devamına müsade edildiği görülmüş olup bahse konu kaçak inşaii faaliyetin 2 nolu Yapı Tatil Tutanağı duzenlenerek mühürlenmesi ve devamına kesinlikle müsaade edilmemesi, inşai faaliyetin ilgilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 184. maddesi gereği suç duyurusunda bulunulması, gerekli yasal işlemlerin tarafınızca yerine getirilmemesi halinde Başkanlığınız yetkilileri hakkında 4483 Sayılı Kanun gereği yasal işlem yapılacağının bilinmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Ziyaretten sonra yıkım girişimi

Seçim öncesinde “vakıf dernek dönemi bitti” diyen CHP’li İmamoğlu’nun seçim sonrasında ateist Nesin Vakfı’nı ziyaret ettiğini Akit, “Nesin’e ziyaret mescide kilit” manşetiyle ortaya çıkarmıştı. İmamoğlu’nun Nesin Vakfı’na 01.06.2021 tarihinde belirlenirken, İBB’nin mescidle ilgili yapı tatil tutanağını 08.07.2021’de hazırlayarak, ziyaretten bir ay sonra yıkım sürecini başlattığı görülüyor.