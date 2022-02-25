Ya Kemal Bey ve arkadaşları olsaydı! Hayali bile korkunç

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasının sorumlusu olarak bile AK Parti hükümetini gösterip kayışı iyice kopardığını gözler önüne seren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Altınok, "Acaba, onca provokasyona rağmen geliştirdiği iyi ilişkiler sayesinde bugün hem Moskova'yla hem de Kiev'le ilişkisi olan sayılı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine bu krizde Kemal Bey ve arkadaşları Türkiye'yi yönetseler tablo ne olurdu?" sorusunu sorduğu yazısını, "İnsan hayal etmeye bile korkuyor" cümlesiyle bitirdi. İşte o yazı:

"Ana muhalefetin Ukrayna krizinde ne diyeceği merakla bekleniyordu.

Niye olacak, bunca karamsarlığın içinde biraz tebessüm edebilmek için tabii ki...

Kılıçdaroğlu da sağ olsun, dün Ukrayna savaşından ötürü hükümeti suçlayarak beklentilerimizi boşa çıkarmadı:

"2019'dan bu yana uyarıyorum hükümeti. Bir ülkeye bu kadar bağımlı kalamazsınız. Turist gelmediğinde perişan oluyoruz. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?"

Acaba, onca provokasyona rağmen geliştirdiği iyi ilişkiler sayesinde bugün hem Moskova'yla hem de Kiev'le ilişkisi olan sayılı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine bu krizde Kemal Bey ve arkadaşları Türkiye'yi yönetseler tablo ne olurdu?

İnsan hayal etmeye bile korkuyor."