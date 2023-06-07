Ya itaat et ya terk et! Bay Kemal'den Ekrem'e yanaşana bilet

Seçimin ardından CHP MYK'sı belirlenmeden önce 3 defa Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'na ilişkin CHP Genel Başkanı'nın önlem aldığı iddia edildi.

CHP MYK'sında İmamoğlu'na yakın hiçbir ismin yer almadığı belirtilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre sürecini beklediği, kongrede İmamoğlu'na yakın hiçbir ismi aday göstermeyeceği ve Kılıçdaroğlu’nun teşkilatları kendisine bağlamasının da bu planın ilk adımı olduğu öğrenildi.

Üstü örtülü liderlik savaşı!

Liderlik için mesaj vermese de İmamoğlu’nun dolaylı yoldan bu hedef için işi sıkı tuttuğu iddia ediliyor. Bu çerçevede teşkilatlar ile dirsek temasına geçtiği ileri sürüldü. İmamoğlu’nun kendisine yakın İstanbul teşkilatları başta olmak üzere Anadolu’dan farklı il ve ilçelerden teşkilatların nabzını tuttuğu öğrenildi.

İmamoğlu, sessiz bir şekilde olası liderlik yarışına hazırlanırken ilk çalımı ise Kılıçdaroğlu tarafından yeni MYK’da yedi. Kendisine yakın hiçbir isim MYK’ya giremedi. Kulislerde İmamoğlu’nun olası adaylığının önünü kesmek için ise ikinci hamlenin teşkilatlar düzeyinde yapıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun lehine olan mevcut delege yapısını korumak ve potansiyel İmamoğlu destekçilerine kongre sürecinde set çekecek. Bu çerçevede İmamoğlu’nun nabızlarını yokladığı isimlerin kurultay sürecinde tasfiye edileceği ileri sürüldü.

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Kaynak: Yeni Şafak