Uzman isimden uyarı: İşte epilepsinin 5 işareti!

NÖBETLER HER ZAMAN AYNI ŞEKİLDE OLMAYABİLİR Epilepsi nöbetlerinin her çocukta farklı belirtilerle görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, “Bazı çocuklarda kollar ve bacaklarda kasılma, titreme gibi büyük nöbetler görülürken, bazı hastalarda ani dalmalar, bilinçte kısa süreli kopukluklar, sabahları ellerde sıçrama, ani korku hissi, farklı koku ya da tat algıları da nöbet belirtisi olabilir. Epilepsi bazen de çok hafif bulgularla kendini gösterebiliyor. Okul başarısında ani düşüş, gece fark edilmeden geçirilen nöbetlere işaret edebilen sabahları dil ısırığı, ağız içi kanama, açıklanamayan küçük yaralanmalar ve gün içinde sık dalgınlık halleri de epilepsi nöbeti olabilir.” ifadelerini kullandı.