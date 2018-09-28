Ya ele geçireceğiz ya da kurtulacağız

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara talimat verdiği ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen örgütün "genel sohbetçisi" olduğunu söyleyen Nesip Yılmaz, örgütün hain planını anlattı. Yılmaz, örgütün önceleri kamu yararına çalışan bir cemaat şeklinde algılandığını, ancak devletin üst düzey kadrolarını ele geçirmeye, devleti yönetmeye talip olunca farklı bir pozisyona büründüğünü söyledi.

GÜLEN O KURUMLAR İÇİN 3 TAY BENZETMESİ YAPTI

Yılmaz, "Örgüt liderinin yanında bulunduğumuzda devlet içinde yargı, emniyet, askeriye ve mülkiyenin önemli olduğunu belirtirdi. Bunlar önce hususi hizmet, sonraları mahrem yapı olarak isimlendirildi. Örgüt lideriyle bir görüşmemizde, '3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Ya oraları tamamen ele geçireceğiz, bizim olacak ya da bunlardan kurtulmamız lazım' dedi. Bunu bizzat duydum" dedi.

"Neden pişmanlık duydunuz da beyanda bulundunuz?" sorusu üzerine Nesip Yılmaz, "Örgüt başta bir cemaatti. Toplumda hemen her kesimden rağbet görürdü. İnsanlar, cemaat olarak kabul etmişti. Allah rızasına dayalı, Allah rızası için çalışırdı. Öğrenci yetiştirirken de amaç buydu, köylerde, işçiler arasında çalışılırken de amaç buydu. Sonradan bu rıza birilerini memnun etmeye döndü. Kim en çok himmet verirse, kim daha çok insan kazandırırsa bir üstünü memnun edecek, yerini yükseltecekti. Bana gelen insanlar himmet adı altında toplanan paraları vermekte zorlandıklarını söylemeye başladı. Bu insanlara 'Zekat düşüncesiyle veriyorsanız verin' dedim. Bu sözlerim sebebiyle de örgüt içinde soruşturma geçirdim. Her ünitenin müfettişi vardı. Sıkıntı olunca imamı da üniversite rektörünü de sigaya çekerdi. Bu tip mevzular artmaya başladı. Asıl amaç ve gayeden uzaklaşıldığını görünce konuşmaya başladım, bazı şeyleri söyledim, çatışmalar oldu, yer değişikliği yapıldı. 30 yılda 6 bölgede çalıştım" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'Yİ BÖLGELERE BÖLDÜLER

Sivil imam Yılmaz, 30 yıl örgütte "genel sohbetçi" konumunda görev yaptığını, yargı ve emniyet üniteleri için sohbetler düzenlediğini belirtti. Örgüt içinde "genel sohbetçinin", örgüt liderinin yanında kalmış, vaazlarını ezberlemiş, bunları birebir insanlara aktarabilen kişiler olduğunu ifade eden Yılmaz, "molla" ve "nasih" de denilen bu konumda bulunan kişilerin ayrı tutulduğunu, il imamlarının üzerinde konumlandırıldıklarını aktardı. Nesip Yılmaz, örgütün 2007 öncesinde Türkiye'yi 7 bölgeye ayırdığını, 2007'den sonra ise bunu 5 bölgeye düşürdüğünü, imam endeksli örgütte bu kişilerin talimatı dışına çıkılamadığını anlattı.