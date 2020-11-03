Ya cahil, ya provokatör! Deprem üzerinden cemaatlere saran Ahmet Hakan rezil oldu

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Müslümanlara saldırmak için fırsat kolluyor. Yolundan sapan birkaç grubu bahane ederek, Asr-ı Saadet dönemindeki İslami hassasiyeti yaşatmaya çalışan tüm tarikat ve cemaatleri hedef almaktan imtina etmeyen Ahmet Hakan, cahilane yorumlarla kendisini iyice gülünç duruma düşürüyor. Son olarak İzmir depreminin ardından tüm tarikat ve cemaatleri “depremzedelere yardım etmemekle” suçlayan Ahmet Hakan, Menzil Cemaati’nin bölgeye giderek yaptığı yardımları görmezden geldi. Ahmet Hakan’ın bu skandalı, “Ya cahil, ya da provokatör” yorumlarına neden oldu.

“Nerede bu tarikatlar”

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, şu ifadeleri kullandı:

NEREDE BU TARİKATLAR, CÜBBELİLER, CEMAATLER

HAYIR hasenat işlerinde en önde koşması gereken yapılar değil midir bunlar?

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Biz neden bunları siyaset peşinde, kadro peşinde, kadınlara akıllar verme peşinde, cinsellik ölçüleri koyma peşinde koşarlarken görüyoruz da...

Deprem bölgesinde göremiyoruz?

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- Neden İzmir’de değiller Cübbeliler, Menziller, Nakşiler?

- Neden koşturmuyorlar ahaliye yardım için?

- Neden bir çorbacık dağıtıp “Allah razı olsun” dedirtmiyorlar?

- Neden bir derde merhem olmayı düşünmüyorlar?

- Neden herkese “Helal olsun adamlara” dedirtmiyorlar?

Neden? Neden? Neden?

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Tarikatçılık ya da cemaatçilik...

Milletten paralar toplayıp koca koca binalar dikmek midir? Holdingler kurup parayla oynamak mıdır? Müritleri devlet kadrolarına yerleştirmek için çırpınmak mıdır?

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Ondan sonra da sorarlar:

Sen niye bu tarikatlara falan mesafelisin diye...

Tarikat ve cemaatler İzmir’de!

Ahmet Hakan’ın söz konusu yazısında hedef aldığı tarikat ve cemaatler, İzmir’deki depremin ardından bölgeye gitti!.. Özellikle Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği’nin yardımları çok konuşuldu. Beşir Derneği, depremzedelere şimdiye dek 15.140 kişiye sıcak yemek imkânı sağladı. Ayrıca 96.766 kişiye ikramlık verilirken, 10.500 adet ekmek dağıttı. Dernek, 20.480 litre su yardımında bulunurken, koronavirüs salgını nedeniyle 5.200 adet maske dağıtıldı. Bölgeye 10 hizmet aracı sevk edilirken, 287 gönüllü bölgede çalışmalara devam ediyor.

Çeşitli tarikat ve cemaatlere bağlı yerel gruplar da, bölgede vatandaşlara hizmet sağlıyor.

Cahil mi, operasyon mu çekiyor?

Ahmet Hakan’ın tüm bu gerçeklere rağmen tarikat ve cemaatleri hedef göstermesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Ahmet Hakan, tüm bu yapılanlardan haberi olmadığı için söz konusu yazıyı yazdıysa “zırnana cahil” olduğunu ispat etti, haberi olduğu halde gerçekleri gizleyerek yazdıysa “provokatör”lük yaptı!..