Ya bu neyin kafası? Cumhuriyet kendi kendini şamarladı

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AK Parti düşmanlığı yaparken gözü dönen ve bu nedenle kendisiyle defalarca çelişen muhalif medya kendi rekorunu kırdı. Cumhuriyet gazetesi, kendi yaptığı haberleri unutarak geçtiğimiz aylarda yayınladığı haberleri yalanlayan akılalmaz bir yayına imza attı.

Cumhuriyet’in Gamze Bal imzalı haberinde, patates fiyatlarının ucuzlaması eleştirildi. “Yine patates konuşacağız” başlığıyla servis edilen haberde, sadece Niğde'deki depolarda bekleyen patates miktarının geçen yıla oranla arttığı ve havaların ısınmasıyla patateslerin bozulacağı, bu nedenle de fiyatların artacağı iddia edildi.

Aynı zamanda haberde üreticinin ucuz fiyatlar nedeniyle mağdur olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu haber şu şekilde:

Fiyatların yüksek olmasını eleştiriyorlardı

Aynı Cumhuriyet, birkaç ay önce yaptığı haberlerde, patates fiyatlarının 5 liraya çıkmasını eleştirmişti. Adana'da dar gelirli vatandaşların fiyatların artması nedeniyle patates hasadı için tarlalara koştuğu, hamile ve çocukların da tarlalarda çalıştırıldığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca yine Cumhuriyet tarafından, “Patates ve soğan fiyatları durdurulamıyor” başlığıyla yayınlanan bir haberde, “Patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkarken, soğanın fiyatı da 6.5 lirayı buldu.” ifadelerine yer verilmişti.

Yeniçağ ise, “Patates ve soğan fiyatlarında düşüş hayal oldu” haberiyle fiyatların düşmeyeceğini iddia etmişti.