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Medya Ya bu neyin kafası? Cumhuriyet kendi kendini şamarladı
Medya

Ya bu neyin kafası? Cumhuriyet kendi kendini şamarladı

Batıl bir ideolojinin neden çelişkilerle dolu yayınlarına devam eden Cumhuriyet paçavrası, geçtiğimiz aylarda patates fiyatlarının yüksek olmasını eleştirip fiyatların düşmesini hayal ediyordu. Patates fiyatları düşünce de aynı gazete bu kez patates fiyatlarının düşmesini eleştirerek akılalmaz bir habere imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:23:00 -
Ya bu neyin kafası? Cumhuriyet kendi kendini şamarladı

 yeniakit.com.tr 

AK Parti düşmanlığı yaparken gözü dönen ve bu nedenle kendisiyle defalarca çelişen muhalif medya kendi rekorunu kırdı. Cumhuriyet gazetesi, kendi yaptığı haberleri unutarak geçtiğimiz aylarda yayınladığı haberleri yalanlayan akılalmaz bir yayına imza attı.

Cumhuriyet’in Gamze Bal imzalı haberinde, patates fiyatlarının ucuzlaması eleştirildi. “Yine patates konuşacağız” başlığıyla servis edilen haberde, sadece Niğde'deki depolarda bekleyen patates miktarının geçen yıla oranla arttığı ve havaların ısınmasıyla patateslerin bozulacağı, bu nedenle de fiyatların artacağı iddia edildi.

Aynı zamanda haberde üreticinin ucuz fiyatlar nedeniyle mağdur olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu haber şu şekilde:

Fiyatların yüksek olmasını eleştiriyorlardı

Aynı Cumhuriyet, birkaç ay önce yaptığı haberlerde, patates fiyatlarının 5 liraya çıkmasını eleştirmişti. Adana'da dar gelirli vatandaşların fiyatların artması nedeniyle patates hasadı için tarlalara koştuğu, hamile ve çocukların da tarlalarda çalıştırıldığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca yine Cumhuriyet tarafından, “Patates ve soğan fiyatları durdurulamıyor” başlığıyla yayınlanan bir haberde, “Patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkarken, soğanın fiyatı da 6.5 lirayı buldu.” ifadelerine yer verilmişti.

Yeniçağ ise, “Patates ve soğan fiyatlarında düşüş hayal oldu” haberiyle fiyatların düşmeyeceğini iddia etmişti.

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