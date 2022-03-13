Ya Atletico, Ya Lyon...

Galatasaray'da özellikle bu sezon yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili silahı oldu. 23 yaşındaki milli oyuncu Cimbom'da tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken 9 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncuya Avrupa'dan 2 dev kulübün talip olduğu bildirilirken, Aslan'ın istediği rakam ise ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.

Kerem Aktürkoğlu için şimdiden İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübü Lyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luiz Campos ile temas kurduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı. Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre G.Saray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak.

Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak. İspanyol basınında da Kerem için çok çarpıcı ifadeler yer almıştı.

Genç oyuncunun Barcelona'nın savunmasına 90 dakikanın tamamında zor anlar yaşattığı, Barça'nın bu maçı gol yemeden tamamlamasının da büyük bir şans olduğu ifade edilmişti.

Kerem'in Barcelona önündeki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.