Xiaomi piyasanın altını üstüne getirecek! O telefonun fiyatı belli oldu
Geçen sene tanıtılan Xiaomi 14 serisine kritik bir ekleme olarak gelmesi beklenen Xiaomi 14 Ultra için artık geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ve yapılan resmi açıklamalar sayesinde cihazın nasıl bir performans sunacağı konusunda akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son paylaşılan bir bilgi ise ürünün depolama ve RAM seçeneklerini gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi 14 Ultra özellikleri, tanıtım tarihi, fiyatı ve renk seçenekleri!
Xiaomi 14 Ultra, 22 Şubat’ta Çin’de tanıtılacak. Bundan birkaç ay sonra globale de gelmesi beklenen akıllı telefon, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1 TB opsiyonları ile satışa çıkacak.
Hatta konuyla ilgili biraz daha detaya inen kaynak, 16 GB RAM + 1 TB depolamalı en üst varyantın deri, cam ve titanyum gibi premium hissiyatını artıran seçeneklerle geleceğini iddia ediyor. Bununla birlikte 16 GB RAM + 1 TB sürümünün 7299 Yuan (~1.015$) fiyatla satışa sunulacağı, titanyum varyantının ise 7.779 Yuan (~1.085$) fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Maalesef diğer seçeneklerin fiyat detayları ise henüz elimizde yok.
Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
Xiaomi 14 Ultra‘da tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Üreticinin bir süredir üzerinde çalıştığı bu özelliğin mevcut amiral gemisi modellerde kullanılan optik parmak izi okuyucudan daha hassas, hızlı ve güvenli olduğu ifade ediliyor..
Cihazda 1 inçlik ana kamera sensörü karşımıza çıkacak. Bu; Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro’da bulunan IMX9898’in optimize edilmiş bir versiyonu diyebiliriz.
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Yukarıda da görüldüğü gibi Xiaomi‘nin Ultra modellerinde birkaç nesildir devam eden 1 inçlik kamera 14 Ultra’da da karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra ana kameraya üç adet 50 Megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensörler eşlik edecek. Bunun dışında son olarak cihazda 5.500 mAh’lik bir pilin yer alması bekleniyor.
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