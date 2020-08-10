Xiaomi, mini atarisi NEOGEO'yu tüm dünyada satışa sunuyor

Bir zamanların en çok sevilen ve o zamanlarda tek eğlence kaynağı arasında gösterilen atari oyunları, artık teknolojininde gelişmesi ile birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırılmış durumda. Her yüzyıl gibi bazı eski icatlar yada antikalar günümüzde manevi değerlerini hissettirmekte. Atari'nin tekrar piayasada yer almasını isteyen Japonya merkezli oyun donanımı ve yazılımı şirketi olan SNK Corporation'dan bir atılım geldi. Şirket,daha öncesinde Xiaomi Youpin’de Asya pazarına özel olarak duyurduğu NEOGEO Mini oyun konsolunu şimdi de uluslararası pazarda satışa sundu. 108x135x162mm ölçülerinde ve 390g ağırlığında olan NEOGEO Mini oyun konsolu, genel olarak mobiliteye odaklanıyor.

3,5 inçlik LCD ekranının önünde sabit bir oyun kontrolcüsü de bulunan oyun konsolu, bir yön çubuğuna ve toplam 6 tuşa sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi NEOGEO Mini oyun konsolunda modern, gelişmiş oyunlar yerine nostaljik, eski tip arcade oyunlar bulunuyor. Konsolun tüm pazarlarda satışa sunulacak global sürümünde dahili 40 oyun yer alıyor.

Xiaomi Youpin platformunda satışa sunulacak NEOGEO Mini oyun konsolu, 100 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Ayrıca 25 dolar değerindeki oyun kolu da konsol ile birlikte ücretsiz olarak veriliyor. Bununla birlikte NEOGEO Mini’nin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.