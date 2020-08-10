  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Xiaomi, mini atarisi NEOGEO'yu tüm dünyada satışa sunuyor

Teknoloji ve inavasyon şirketi Xioami nostaljik olan NEOGEO mini oyun konsolunu tüm dünyada satışa sunacağını açıkladı. Xioami NEOGEO mini oyun konsolu hangi özelliklere sahip? Xioami NEOGEO mini oyun konsolu başlangıç fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:01:00 - 2020-08-10 14:14:39
Xiaomi, mini atarisi NEOGEO'yu tüm dünyada satışa sunuyor

Bir zamanların en çok sevilen ve o zamanlarda tek eğlence kaynağı arasında gösterilen atari oyunları, artık teknolojininde gelişmesi ile birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırılmış durumda. Her yüzyıl gibi bazı eski icatlar yada antikalar günümüzde manevi değerlerini hissettirmekte. Atari'nin tekrar piayasada yer almasını isteyen Japonya merkezli oyun donanımı ve yazılımı şirketi olan SNK Corporation'dan bir atılım geldi. Şirket,daha öncesinde Xiaomi Youpin’de Asya pazarına özel olarak duyurduğu NEOGEO Mini oyun konsolunu şimdi de uluslararası pazarda satışa sundu. 108x135x162mm ölçülerinde ve 390g ağırlığında olan NEOGEO Mini oyun konsolu, genel olarak mobiliteye odaklanıyor. 

3,5 inçlik LCD ekranının önünde sabit bir oyun kontrolcüsü de bulunan oyun konsolu, bir yön çubuğuna ve toplam 6 tuşa sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi NEOGEO Mini oyun konsolunda modern, gelişmiş oyunlar yerine nostaljik, eski tip arcade oyunlar bulunuyor. Konsolun tüm pazarlarda satışa sunulacak global sürümünde dahili 40 oyun yer alıyor.

Xiaomi Youpin platformunda satışa sunulacak NEOGEO Mini oyun konsolu, 100 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Ayrıca 25 dolar değerindeki oyun kolu da konsol ile birlikte ücretsiz olarak veriliyor. Bununla birlikte NEOGEO Mini’nin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike
Dünya

Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Libya'da bulunan Brega Limanı'nda 25 bin ton amonyak gazı olduğunu belirterek bu ..
Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor
Ekonomi

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle uygulanan genişletici para politikası kalkıyor. Yeni uygulanacak parasal sıkılaştırma ile enfla..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı