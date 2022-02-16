Xiaomi marka teknolojik ürün alacaklar dikkat! Kallavi zam

Teknoloji gündemini takip edenlerin de bildiği üzere Çinli üreticilerin geneli agresif fiyat politikasıyla hareket ediyor. Zaten kısa sürede Çinli akıllı telefon üreticilerinin bu kadar popüler olmasının temel nedeni de bu.

Nitekim Xiaomi de diğer Çinli üreticiler gibi oldukça uygun fiyat skalasına sahip bir firma. Fakat bu uygun fiyat değerleri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin Avrupa’da 300 euro olan bir telefon, orada yaşayanlar için son derece uygun olabilir. Fakat bu telefonun Türkiye’deki fiyatı 3000TL civarında olduğu için bize pahalı gelecektir. Bir de bunun üzerine zamlar eklenince iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Hatırlanacağı üzere Xiaomi, kısa süre önce Türkiye’de de kurumsal faaliyetlerine start vermiş ve ilk Mi Store İstanbul’da açılmıştı. Fakat 500 dolarlık telefonun 5000TL’den satılması, teknoloji severleri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

Çinli üretici şimdilik Hindistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ürün fiyatlarını arttırdı. Neyse ki henüz Türkiye’yi kapsayan bir zam söz konusu değil.