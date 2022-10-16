Xi Jinping’den, ÇKP 20. Ulusal Kongresi’ne kritik rapor

Yeni Akit Ankara

Xi, Çin’e özgü büyük sosyalizm bayrağını yüksekte tutmak suretiyle yeni dönemde Çin’e özgü sosyalizm düşüncesinin yerine getirilmesi ve partinin kurucu ruhunun yayılması gerektiğini belirtti. Özgüven ve büyük güce sahip olarak ve inovasyonla ilerleyerek modern bir sosyalist ülkenin kapsamlı şekilde inşa edileceğini dile getiren Xi, Çin ulusunun yeniden yükselişi için dayanışma içinde çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Üç büyük olay

Xi Jinping, konuşmasında son 10 yılda ÇKP ve Çin halkı için büyük önem taşıyan ve tarihe damga vuran üç olaya değindi. Xi, “ÇKP’nin 100’üncü yıl dönümünü kutladık. Çin’e özgü yeni sosyalizm dönemini başlattık ve mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırırken, görece refah toplumunu kapsamlı bir şekilde inşa ettik. Böylece, 100 Yıllık Hedefler’in ilkine ulaştık.” dedi.

Ekonomik büyüme

Xi Jinping, son 10 yıl içinde Çin ekonomisini tarihî atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Xi Jinping, konuşmasında Çin’in GSYİH’sinin 54 trilyon yuandan 114 trilyon yuana (yaklaşık 16 trilyon ABD Doları) yükseldiğini kaydetti. Xi, aynı dönemde Çin’in küresel ekonomi içindeki payının 7,2 puan artışla yüzde 18,5’e çıktığını söyledi.

ÇKP’nin temel görevleri

Partinin gelecek dönemdeki görevlerine de değinen Xi, ÇKP’nin temel görevinin, Çin’i kapsamlı ve büyük modern bir sosyalist ülke hâline getirmeyi amaçlayan Yüz Yıllık Hedefler’e ulaşma yolunda Çin halkına önderlik etmek ve tüm cephelerde Çin’in modernleşme yolunu izleyerek Çin ulusunun yeniden yükselişini ilerletmek olduğunu ifade etti. Xi, ÇKP’nin 2020-2035 yılları arasında sosyalist modernleşmeyi temel olarak gerçekleştirmeyi, 2035’ten yüz yılın ortalarına kadar Çin’i müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel bir modern sosyalist ülke hâline getirmeyi hedeflediğinin altını çizdi.

Halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesine öncelik

Xi Jinping, konuşmasında halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesi gerektiği vurgusu da yaptı.

Xi Jinping, “Devlet halktır, halk da devlettir. ÇKP, halka önderlik ederek iktidara geldi ve iktidarını koruyor. İktidarı korumak, halkın partiye olan güvenini korumak demektir.” diye konuştu. Ulusal gelir dağılımı sisteminin daha da iyileştirileceğini kaydeden Xi, “Fazla çalışanlar fazla ücret alacak. İnsanları refaha kavuşmak için büyük çaba göstermeye teşvik ediyoruz. Düşük gelirlilerin ücretlerini artıracağız ve orta gelirlilerin ölçeğini genişleteceğiz.” dedi. İstihdam ve temel yaşamsal ihtiyaçlar gibi konularda zorluk çekenlere yardım edilmesi için çalışmayı sürdüreceklerine işaret eden Xi, sosyal sigorta sisteminin kapsam ve gücünün de genişleyeceğini dile getirdi.

Taiwan Sorunu

Xi, ÇKP’nin yeni dönemde Taiwan sorunun çözülmesine dair genel stratejiyi izleyeceğini ve vatanın birleşme davasını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Xi Jinping, “Azami samimiyet ve azami çaba göstererek barıçıl yeniden birleşme için çalışmaya devam edeceğiz. Bununla beraber, asla güç kullanmaktan vazgeçme sözü de vermeyeceğiz, gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı saklı tutacağız. Bu sözler, yabancı güçlerin müdahalesi ve ‘Taiwan’ın bağımsızlığını’ savunan bölücülere ve vatanı bölme eylemlerine yönelik. Taiwan’daki soydaşlarımız hiçbir şekilde hedef olamazlar.” ifadelerini kullandı.