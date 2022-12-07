Xi Jinping Suudi Arabistan’a gidiyor! İşte sebebi...

Seyahat hakkında bilgi sahibi bir kaynak, bir Arap diplomat ve iki üst düzey Arap yetkiliye göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile iki ülke arasındaki yüksek gerilimin ortasında iki günlük bir devlet ziyareti için Perşembe günü Suudi Arabistan'a gelecek.

Dört kaynağa göre Xi'nin Riyad ziyareti bir Çin-Arap zirvesi ve Çin-KİK konferansını da içerecek.

Geziyi Arap-Çin ilişkileri için bir "dönüm noktası" olarak niteleyen Arap diplomatik kaynağa göre Çin-Arap zirvesine en az 14 Arap devlet başkanının katılması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanının ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefikine bir ziyaret gerçekleştireceğine dair söylentiler aylardır ortalıkta dolaşıyor ancak Suudi Arabistan ve Çin hükümetleri tarafından henüz doğrulanmadı.

Pekin yönetimi Xi'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Salı günü Dışişleri Bakanlığı'nın olağan brifingi sırasında olası gezi sorulduğunda, sözcü Mao Ning verecek herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Suudi hükümeti, kesin tarihleri teyit etmeksizin, zirveyi takip etmeleri için gazetecilere kayıt formları gönderdi. Suudi hükümeti CNN'in Xi'nin ziyareti ve planlanan zirvelerle ilgili bilgi talebine yanıt vermeyi reddetti.