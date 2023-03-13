Xi Jinping, Komünist Çin’in yeni dönemdeki öncelik ve politikalarını açıkladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping konuşmasında Çin’in yeni dönemdeki politikalarına ve önceliklerine de değinen Xi, “Ulusal kalkınmada bayrağı biz temsil aldık” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çin ulusu tarihte büyük başarılar kaydederken, sayısız zorluklar da yaşamıştır. Çin halkı, Çin Komünist Partisi önderliğinde, yaklaşık yüz yıllık çabalardan sonra nihayet kendi kaderinin sahibi oldu. Çin ulusu ayağa kalkıp zenginleşme sürecinden güçlenme sürecine girdi. Bu yeni yolculukta, güçlü bir ülke inşa etmek ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmek için katkılarda bulunmalıyız”

“Çin, yüksek nitelikli kalkınmayı kararlılıkla ilerletmeli”

Çin’in, güçlü bir ülke inşa etme ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmenin yeni yolculuğunda yüksek nitelikli kalkınmayı kararlılıkla ilerletmesi, her zaman halkın üstünlüğünü koruması gerektiğini vurgulayan Xi, kalkınmanın yanı sıra güvenliğin sağlanmasını, “Bir Ülke, İki Sistem” uygulamaları ve anavatanın birleşmesinin ilerletilmesini, insanlık için kader ortaklığı inşasının hızlandırılmasını talep etti. Xi, ekonominin niteliğinin yükseltilmesinin yanı sıra niceliğinin de uygun bir boyutta büyümesinin gerçekleştirilmesi, bilimsel ve ekonomik güç ile devletin kapsamlı gücünün arttırılması, tüm halkın modernleşme inşasında elde edilen başarılardan eşit bir şekilde faydalanmasının sağlanması, tüm halkın ortaklaşa zenginleşmesinde ilerlemelerin kaydedilmesi çağrısında bulundu.

“Savunma ve ordunun modernleşme inşası hızlandırılmalı”

Xi Jinping konuşmasında, savunma ve ordunun modernleşme inşasının kapsamlı bir şekilde hızlandırılması, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruyan halk ordusunun çelikten bir Çin Seddi haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Güvenlik, kalkınmanın temelidir ve istikrar da güçlenmenin ön koşuludur” diyen Xi, “Ulusal güvenlik konsepti hayata geçirilmeli, ulusal güvenlik sistemi geliştirilmeli, ulusal güvenliği koruma kabiliyeti güçlendirilmeli, kamu güvenliği yönetişim seviyesi yükseltilmeli, toplumsal yönetişim sistemi iyileştirilmeli” ifadelerini kullandı.

“Çin, yüksek seviyeli dışa açılma uygulamalarını ilerletecek”

Çin’in kalkınmasının tüm dünyaya fayda getirdiğini vurgulayan Xi, ayrıca Çin’in kalkınmasının dünyadan ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Xi, Çin’in yüksek seviyeli dışa açılma uygulamalarını ilerletmeye devam ederken, küresel piyasa ve kaynaklardan faydalanarak kendini geliştireceğini ve böylece dünyanın ortak kalkınmasını hızlandıracağını dile getirdi.

Çin’in, küresel yönetişim sistemine ilişkin reform ve yapılanmaya aktif bir şekilde katılırken, açık dünya ekonomisini oluşturmayı ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi’ni yerine getirmeyi hızlandıracağını belirten Xi, Çin Komünist Partisi’nin disiplinli parti yönetiminin güçlendirilmesi için yolsuzlukla mücadelenin kesinlikle sürdürüleceğinin de altını çizdi.

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