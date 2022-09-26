Xi Jinping karşıtı bakan yardımcısına ömür boyu hapis cezası

Çin Propaganda ajansı Xinhua'nın mahkeme kararına ilişkin haberine göre, 53 yaşındaki Sun, şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapse çarptırıldı. Şahıs hakkında verilen ilk karar ise, iki yıl ertelenmiş ölüm cezasıydı.

Sun 646 milyon yuan (91 milyon dolar) tutarında rüşvet vermek ve almak, borsa manipülasyonu ve yasadışı olarak iki ateşli silah bulundurmakla suçlanmıştı. Aslında şahsın Komünist parti lideri Xi Jinping karşıtı olduğu biliniyor.

Hizaya sokma yöntemi

Sun'ın 2020 yılına kadar bakan yardımcısı olduğu Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Sun'ı kınamak için bir toplantı yaptı. Ayrıca Çin devlet demyası CCTV Sun ile birlikte eski Adalet Bakanı Fu Zhenghua, Şanghay, Çongking ve Shanşi eyaletlerinin üç eski polis şeflerininde ağır hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı.

Çin'de beş yılda bir yapılan kongreler öncesinde, partinin yüksek profilli yetkililerin tutuklanması veya cezalandırıldığının duyurulması neredeyse adetten sayılıyor.

Ölene kadar yönetebilir

Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in 16 Ekim'de başlayacak olan Kongre'de daha önce örneği olmayan bir şekilde üçüncü dönemini güvence altına alması bekleniyor. Xi, değiştirmiş olduğu yasa gereği ölene kadar parti lideri olarak kalmak istiyor.

"Xi Jinping tutuklandı" iddiası

Ayrıca dün gece yarısı sosyal medyada başlayan "Çin'de askeri darbe oldu" söylentisi bu sabah çok daha ciddi iddia haline geldi. Çin'de Orgeneral Li Qiaoming'in liderliğinde askeri darbe yapıldığı ve Xi Jinping’in Pekin’de tutuklandığı iddialarıyla ilgili Çin'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türk medyasında geniş yer alan haberi ilk duyuran gazeteci Jennifer Zeng, Twitter hesabından bir askeri konvoyun görüntülerini paylaşarak, "Semerkant zirvesini yarıda kesip Çin'e dönen Xi'ye karşı darbe olma ihtimalının çok kuvvetli olabileceğini iddia etti. Haberle ilgili sonradan yalan olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Türkistan Press