  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Xbox Series S'in yeni oyun kumandası sızdırıldı ve doğrulandı!

Oyun konsol üreticisi Xbox'ın yeni konsolundaki oyun kumandası sızdırıldı.Sızdırılan oyun kumandası paketiyle ile birlikte doğrulandı. Xbox Series X ne zaman çıkacak? Xbox Series X oyun kumandası özellikleri nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:41:00 -
Xbox Series S'in yeni oyun kumandası sızdırıldı ve doğrulandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina döneminde tüm dünya evlerinde kalarak salgına karşı önlemlerini almıştı. Evde kalan kişiler vakitlerini ya ailesi ile yada oyun konsolları ile arkadaşları ile çevrimiçi bir şekilde oyun oynarak geçirdi. Keza durumun ciddiliği Playstation 5'in üretiminin tüm tarihindeki toplam satış rakamından fazla olacağının açıklanması ile kendini gösterdi. Tabi Sony'in rakibi olan Xbox'ın da bu dönemde eli boş durmadı. Xbox Game Pass'e yeni oyunlar alımı atılımı ile adeta 'bende buradayım' dedi. Her marka kendi yeni modellerini duyururken elbette sanal ortamda da sızdırma olaylarlanın ardı arkası kesilmiyor.

Bir Twitter kullanıcısı yeni çıkacak olan Xbox Series X'in yeni oyuncu kumandası olduğu iddia edilen bir görsel paylaşmııştı. Bugün ise gizli kaynaklarca konsol paketi ile doğrulandı. Yeni GamePad'in hem Xbox Series X hem de Xbox Series S konsolları ile çalıştığı belirtiliyor. Microsoft henüz resmi olarak bir Xbox Series S konsol ve beyaz bir Xbox Series X oyun kumandasını onaylamadı. İddia bir Microsoft Xbox geliştiricisinin sızdırılan bir görsele onay verildiği yönünde.

Xbox Series S, muhtemelen Microsoft'un Lockhart kod adlı daha ucuz yeni nesil Xbox'ı olacak. Xbox Series S Ağustos ayında tanıtılması bekleniliyor.

   

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike
Dünya

Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Libya'da bulunan Brega Limanı'nda 25 bin ton amonyak gazı olduğunu belirterek bu ..
Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor
Ekonomi

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle uygulanan genişletici para politikası kalkıyor. Yeni uygulanacak parasal sıkılaştırma ile enfla..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı