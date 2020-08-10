Xbox Series S'in yeni oyun kumandası sızdırıldı ve doğrulandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina döneminde tüm dünya evlerinde kalarak salgına karşı önlemlerini almıştı. Evde kalan kişiler vakitlerini ya ailesi ile yada oyun konsolları ile arkadaşları ile çevrimiçi bir şekilde oyun oynarak geçirdi. Keza durumun ciddiliği Playstation 5'in üretiminin tüm tarihindeki toplam satış rakamından fazla olacağının açıklanması ile kendini gösterdi. Tabi Sony'in rakibi olan Xbox'ın da bu dönemde eli boş durmadı. Xbox Game Pass'e yeni oyunlar alımı atılımı ile adeta 'bende buradayım' dedi. Her marka kendi yeni modellerini duyururken elbette sanal ortamda da sızdırma olaylarlanın ardı arkası kesilmiyor.

Bir Twitter kullanıcısı yeni çıkacak olan Xbox Series X'in yeni oyuncu kumandası olduğu iddia edilen bir görsel paylaşmııştı. Bugün ise gizli kaynaklarca konsol paketi ile doğrulandı. Yeni GamePad'in hem Xbox Series X hem de Xbox Series S konsolları ile çalıştığı belirtiliyor. Microsoft henüz resmi olarak bir Xbox Series S konsol ve beyaz bir Xbox Series X oyun kumandasını onaylamadı. İddia bir Microsoft Xbox geliştiricisinin sızdırılan bir görsele onay verildiği yönünde.

Xbox Series S, muhtemelen Microsoft'un Lockhart kod adlı daha ucuz yeni nesil Xbox'ı olacak. Xbox Series S Ağustos ayında tanıtılması bekleniliyor.