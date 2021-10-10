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Spor Xavi’den flaş Barcelona açıklaması
Spor

Xavi’den flaş Barcelona açıklaması

Barcelona'nın efsane futbolcularından Xavi, Katalan ekibinde teknik direktörlük görevine getirileceğine ilişkin iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 09:14:00 -
Xavi’den flaş Barcelona açıklaması

Şu anda Al-Sadd'da teknik direktörlük yapan Xavi'nin Camp Nou'ya geri dönüşü beklenenden kısa sürebilir. Barcelona'daki koltuğu sallanan Ronald Koeman'ın yerine ilk aday olarak gösterilen Xavi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Barcelona'nın kendisine olası teklifine karşı Xavi, "Geleceğin beni nereye götüreceğini bilmiyorum ama her şeye açığım." ifadelerinde bulunarak Katalan ekibine açık kapı bıraktı.

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