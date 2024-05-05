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Teknoloji X (Twitter) zaman kazandıran özelliğini açıkladı
Teknoloji

X (Twitter) zaman kazandıran özelliğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 21:49:00 -
X (Twitter) zaman kazandıran özelliğini açıkladı

X (Twitter) kullanıcılarına zaman kazandıracak yeni özelliğini duyurdu.

Elon Musk, X uygulaması ile kendi yapay zekasını birleştirdi. Keşfet haberleri için kısa özet özelliğini tanıtan X, Elon Musk’ın yapay zekası Grok AI ile birlikte çalışıyor. Artık keşfette “Sizin için” sekmesi altında yer alan trend bir hikaye ile ilişkili gönderilerin özetini Grok AI sayesinde okuyabileceksiniz.

X günde binlerce haberi bünyesinde barındırıyor. Özellikle trend olan haberler içerisinde olay örgüsünü takip etmek bir hayli zor olabiliyor. Bunun için daha basit bit yöntem geliştiren Elon Musk, iki uygulamasını bir araya getirdi. Hem X’in hem de Grok AI‘ın sahibi olan Musk, yapay zeka uygulamasını X kullanıcılarının işini kolaylaştıracak şekilde uygulamaya entegre etti.

Bu sistem şu şekilde çalışacak. X’te yer alan “Sizin için” sekmesinde birçok haber bulunuyor. Bunları görüntülemek için bir dokunduğunuzda üst kısımda ilgili haberin tüm gönderilerinden yola çıkarak oluşturulan kısa bir özet yer alacak. Bu sayede binlerce gönderi arasında kaybolmadan kısa yoldan olayın özetine ulaşabileceksiniz.

Bu hizmeti Premium abone sayısını artırmak için tasarlayan X, Premium sayesinde uygulama içerisinde Grok‘a erişmenize olanak sağlıyor. Görünüşe göre X ve Grok AI birlikteliğini yakın zamanda daha ileriye taşımayı planlayan Elon Musk, uygulamayı daha kullanışlı bir hale getirecek.

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