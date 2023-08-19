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Sosyal Medya X (twitter) platformundan bu özellik kaldırılıyor
Sosyal Medya

X (twitter) platformundan bu özellik kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-19 17:57:00 - 2023-08-19 18:10:35
X (twitter) platformundan bu özellik kaldırılıyor

Twitter’in sahibi Elon Musk, Sosyal meyda platformu X (twitter)’den bu özelliğin kaldırılacağını duyurdu.

 

 

 

 

Twitter’in sahibi Elon Musk, Sosyal meyda platformu X (twitter)’de kişi engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurdu. Kişi engelleme özelliği, bir kullanıcının paylaşımlarını görmesini istemediği diğer kişileri engellemesine olanak tanıyor. 
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Musk yaptığı açıklamada, “Engelle özelliği doğrudan mesaj kısmı dışında kaldırılacak” dedi. Engellenen kişiler sadece doğrudan mesaj gönderemeyecek ama paylaşımlar karşılıklı olarak görülebilecek. 

Kişileri engelleme özelliğinin kalkması sosyal medya uygulamasının indirilmesini sağlayan Apple Store ve Google Play online mağazalarının kurallarıyla çelişebileceğine de dikkat çekiliyor.

 Apple ve Google’nin kuralları gereği rahatsızlık veren kullanıcıları engelleme özelliği içermesi şartı bulunuyor.

 

 

 

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