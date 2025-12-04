  • İSTANBUL
Teknoloji

X kullanıcıları şaşkın! Platformda erişim sorunu gündeme geldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
X kullanıcıları şaşkın! Platformda erişim sorunu gündeme geldi

En popüler sosyal medya platformlarından X’e (eski adıyla Twitter) akşam saatlerinden itibaren erişimde problemler yaşandı. Kullanıcılar, platforma girememekten şikâyet ederken, sosyal medyada “X çöktü mü?” tartışmaları hız kazandı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X (eski adıyla Twitter) hakkında birçok kullanıcı, 3 Aralık Çarşamba akşamı saat 23.00 itibarıyla erişim sorunu ve kesinti bildiriminde bulunmaya başladı.

Kullanıcıların şikayetlerine göre, platforma giriş yapılamaması, akışın yenilenememesi, bildirimlerin görünmemesi, DM’lerin gönderilememesi ve giriş hatalarının yaşanması gibi sorunlar sebebiyle “Twitter çöktü mü?” sorusu sorulmaya başlandı.

BİLDİRİMLERDE ARTIŞ

Sosyal medya uygulamalarındaki kesintileri takip eden Downdetector'a yapılan bildirimlere göre, son 24 saat içerisinde raporlarda akşam saatlerinde artışlar olduğu gözlemlendi. Ancak X yönetimi henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. 

