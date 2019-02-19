Wyndham, Rewards Sadakat Programı’nın kapsamını genişlettiğini açıkladı

Wyndham, gezginlerin ihtiyaçları için tasarladığı ödül programının kapsamını genişlettiğini açıkladı. Genişletme; ücretsiz konaklamalardan 900’den otelin programa eklenmesi ve bir dizi yeni program ortağı ile puan kazanıp kullanmaya kadar uzanıyor.

Wyndham’ın gezginlerin ihtiyaçları için özel olarak tasarladığı 61 milyon kayıtlı üyesi bulunan Wyndham Rewards sadakat programının kapsamını genişlettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; program değişikliklerinin büyük bir çoğunluğunun 3 Nisan 2019 itibarıyla geçerli olması öngörülüyor. Genişletme kapsamında ücretsiz konaklamalardan 900’den otelin programa eklenmesi ve bir dizi yeni program ortağı ile puan kazanıp kullanma gibi konuları kapsıyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Wyndham Hotels & Resorts Küresel Sadakat ve Ortaklık Kıdemli Başkan Yardımcısı Eliot Hamlisch, "Üyeler, Wyndham Rewards’un sadeliğini ve cömertliğini sevse de puanları nasıl ve nerede kullanacakları konusunda daha fazla esnekliğe de sahip olmak istiyor. Bu değişikliklerle binlerce oteli yarı puana sunabiliyoruz ve dahası, üyelerin bu puanları kazanıp kullanabilecekleri yöntem sayısını önemli ölçüde artırıyoruz. Bu sayede üyelerin programa katılım göstermesi hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor" dedi.

Wyndham Rewards üyelerinin Nisan ayından itibaren bekleyecekleri yenilikler şöyle;

Ücretsiz ve indirimli konaklama avantajları için kısa yollar

7 bin 500 puandan başlayan ücretsiz konaklamalar

30 binin üzerinde otel, tesis ve kiralık tatil yeri

Konaklamalarda ekstra puan.