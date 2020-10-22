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Ekonomi www sahibinden com ilan ver
Ekonomi

www sahibinden com ilan ver

Sahibinden araba, ev, arsa alış ve satışı yapmak isteyenler çeşitli ilan sitelerinin yanında gazetelerin ilan sayfalarını takip ediyor. Emlak, konut, ikinci el araba ilanı vermek isteyenlerin ilk adresi sahibinden com sitesi olmakta. Peki www sahibinden com ilan ver nasıl yapılır? Sahibinden.com ilan vermek ücretsiz mi? Sahibinden.com ilan nasıl verilir? sahibinden.com üye girişi.İşte www sahibinden com ilan ver ilan detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:38:00 - 2020-10-22 11:39:34
www sahibinden com ilan ver

Ürün ve hizmet arayan vatandaşlar ihtiyaçlarına uygun pek çoğu şeyi sahibinden.com internet sitesinden araştırıyor. Satılık evden, hayvan sahiplenmeye kadar pek çok alanda Sahibinden.com kullanıcılarına hizmet sunuyor. Sahibinden’den ürün ya da hizmet almak için siteyi üye olmadan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca üye olarak alışveriş yapabilir ya da siz de ilan verebilirsiniz.

Sahibinden satılık araba fiyatları

Vasıta alacak olanlar sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını, özelliklerini öncelikli olarak internette karşılaştırmayı tercih ediyor. Sahibinden yüzlerce satıcı ve alıcıyı sistemi sayesinde karşılaştırıyor. Araba satın alacak olanların sisteme üye olmasına gerek yok. İlan sayfasından iletişim kanallarıyla satıcı ile irtibat kurulabiliyor.

Sahibinden kiralık daire fiyatları

Sahibinden satılık ev ilanları ev almak isteyenler tarafından araştırılmakta.  Ev aramak için pek çok kişi interneti tercih ediyor. Filtreler sayesinde aradığı özellikleri sıralayanlar hayal ettiği evi internetten bulabiliyor. Satılık ev, satılık arsa, kiralık daire, kiralık müstakil ev seçenekleriyle sahibinden.com hizmet veriyor. Sitede ilan vermek isteyenlerin emlakçı olmasına gerek yok. Evini satmak ya da kiralamak isteyenler siteye üye olup ilan verebilir.

Sahibinden.com ilan nasıl verilir?

sahibinden.com üzerinden alışveriş yapmak ya da ilan vermek için sisteme üye olmanız gerekiyor. Bunun için anasayfada sağ üst köşede üye ol kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından adımları takip ederek siteye üye olabilirsiniz.

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