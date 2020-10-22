www sahibinden com ilan ver

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Sahibinden satılık araba fiyatları

Vasıta alacak olanlar sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını, özelliklerini öncelikli olarak internette karşılaştırmayı tercih ediyor. Sahibinden yüzlerce satıcı ve alıcıyı sistemi sayesinde karşılaştırıyor. Araba satın alacak olanların sisteme üye olmasına gerek yok. İlan sayfasından iletişim kanallarıyla satıcı ile irtibat kurulabiliyor.

Sahibinden kiralık daire fiyatları

Sahibinden satılık ev ilanları ev almak isteyenler tarafından araştırılmakta. Ev aramak için pek çok kişi interneti tercih ediyor. Filtreler sayesinde aradığı özellikleri sıralayanlar hayal ettiği evi internetten bulabiliyor. Satılık ev, satılık arsa, kiralık daire, kiralık müstakil ev seçenekleriyle sahibinden.com hizmet veriyor. Sitede ilan vermek isteyenlerin emlakçı olmasına gerek yok. Evini satmak ya da kiralamak isteyenler siteye üye olup ilan verebilir.

Sahibinden.com ilan nasıl verilir?

sahibinden.com üzerinden alışveriş yapmak ya da ilan vermek için sisteme üye olmanız gerekiyor. Bunun için anasayfada sağ üst köşede üye ol kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından adımları takip ederek siteye üye olabilirsiniz.