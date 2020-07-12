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Dünya

Wuhan'da bir felaket daha

Başta Çin olmak üzere, Japonya ve Nepal gibi Asya ülkeleri sel felaketleriyle boğuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:48:00 -
Wuhan'da bir felaket daha

Başta Çin olmak üzere, Japonya ve Nepal gibi Asya ülkeleri sel felaketleriyle karşı karşıya... Onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymalarından milyonlarca kişinin etkilendiği belirtiliyor. Yolların çöktüğü, köprülerin yıkıldığı bildirildi.

Koronavirüsün çıktığı Çin'in Wuhan kentinde ise aşırı yağış nedeniyle bir nehir taştı, çevredeki pek çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

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