Wtech Akademi RPA Developer Eğitimi toplantısı

İSTANBUL (AA) - Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Mesafeleri ortadan kaldıran, bilgi limitasyonlarını, sınırlarını ortadan kaldıran bir çağın içerisinde biz de yerimizi almaya çalışıyoruz. Sadece finansal hizmetler değil, toplumların ihtiyaç duyabileceği her alanda teknolojik çözümler sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak konusunda gerçekten gayret içerisindeyiz." dedi.

Ateş, Wtech Akademi'nin başlatacağı "Dijital Çağa Hazırlayacak Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı (RPA Developer) Eğitimi"nin detaylarının paylaşıldığı online toplantıda, teknoloji eğitiminin önemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

DenizBank olarak tüm birimleriyle Wtech'e destek olmayı sürdüreceklerini aktaran Ateş, "Hükümet programında yer alan, Bakanımız üzerinden açıklanan milyon yazılımcının yetiştirilmesinin gündemde olduğu günleri yaşadığımız bu ortamda, bundan daha önce böyle bir inisiyatif almak, ön almak, hatta sınıflarını açıp buradan mezunlar verip bunları işlere yerleştirmek konusunda böyle bir aktivitenin içinde bulunan Wtech'i de canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü anımsatan Ateş, Wtech'in, kadınları ön planda tutan teknoloji eğitimi seferberliğini çok önemli bulduğunu söyledi.

Banka olarak teknoloji eğitimi konusunda öncü rol oynamaya gayret ettiklerini aktaran Ateş, "Microsoft sistemleri ağırlıklı çalışıyoruz. 'Onların sponsor olduğu bir SQL Admin sınıfı açılabilir mi' diye gündeme getirdi Wtech, açtılar. Biz buradan 20 mezun verdik, 5'i şu anda bizde çalışıyor. Şimdi yetti mi? Yetmedi. Daha bu sınıfların devamını istiyoruz. İkinci grup da iş analisti sınıfımız. Üçüncüsü, robot yazılım ve analizi konusunda önemli bir açık var. UiPath ve Linktera burada çok önemli bir ön aldılar. Bir sınıf açıldı, şimdi 2. sınıfın açılması konuşuluyor. Bu arada da biz bankamız bünyesindeki Intertech olarak 900'den fazlası yazılımcı olmak üzere 1.200 civarındaki personelle dünyaya, Türkiye'ye, devlet kurumlarına gerçekten hizmet getiren, yazılım satan bir kurum olarak da koçluk 'soft skill'ler, proje yönetimi konularında destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Sonsuz imkanlara kavuşacağımız bir çağın başındayız"





Hakan Ateş, yazılım konusunda test mühendisliğinin önem kazandığını belirterek, ortaya konulan yazılımın bugs'lardan (böcek) arınması için kontrolünün yapılması konusunda farklı disiplinlerden yazılımcıları bu alana yöneltmeye çalıştıklarını söyledi.

Ateş, şöyle konuştu:

"Yeni bir sürü iş doğuyor ama IT Security, yani bu güvenlik işi önem kazanıyor. Hakikaten yazdınız, teslim ettiniz ama karşı saldırılar var her yerden... Milyon değil, milyarlarca... Bunlarla baş etmek zorundasınız ama bunlarla yine insan beyniyle ve yine onların organizasyonuyla baş etmeniz lazım. IT güvenliğini koruyacak beyinler yetiştirmeniz lazım. Sonsuz imkanlara kavuşacağımız bir çağın başındayız. Öyle bir çağ ki bu; insansız ordular, insansız bilim köyleri, binlerce kilometre öteden ameliyat yapan doktorlar vesaire... Ben 61 yaşındayım. Anne-baba 92 ve 85. Şimdi Elon Musk'un Neuralink isimli şirketle, alzheimer, demans, parkinson gibi hastalıklar için çip geliştirdiği bir dünyadayız. Neredeyse tek bir bilgisayarın tüm insanlığın zekasına sahip olduğu bir döneme doğru gidiyoruz ve buna da hazırlıklı olmak lazım. Hem kurum hem ülke hem de şahıslar olarak... Bu süreçte otomasyon yazılımları ve bu eğitimler artık olmazsa olmaz durumda. Çünkü süreçlerimizi otomasyona soktukça bütün süreçlerimizi uçtan uca otomasyonunu sağlamış oluyoruz.

DenizBank olarak dijital dünyada aslında inovasyon üssü olma gayreti içindeyiz. fastPay gibi bir mobil cüzdan şu anda Türkiye'nin en büyüğü, sadece bizim kendi iç yazılımlarımızla gerçekleştirdik. 'Denizden Toprağa' diye bütün çiftçilerimize, mühendislerle, robotlarla direkt konuşma imkanı veren uygulamamız var. Çiftçimiz zarar gören bitkisinin bir fotoğrafını göndermekte, buna nasıl tedbir alınacağını saniyeler içerisinde kendisine iletiyoruz. Mesafeleri ortadan kaldıran, bilgi limitasyonlarını, sınırlarını ortadan kaldıran bir çağın içerisinde biz de yerimizi almaya çalışıyoruz. Sadece finansal hizmetler değil, toplumların ihtiyaç duyabileceği her alanda teknolojik çözümler sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak konusunda gerçekten gayret içerisindeyiz.





- "Gelecek 25 yıl içerisinde var olan mesleklerin yüzde 40'ı ortadan kalkacak"







Wtech Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de pandemi sürecinin, tamamen dijitalleşen bir dünya ve yepyeni bir teknolojik toplum düzeni başlattığını aktararak, 21. yüzyılın dönüştürücü etkisinin; süratle gelişen ve her sektöre, her alana etki eden teknolojik servis ve ürünlerin hayata yepyeni uzmanlık alanları ve yepyeni mesleklerin girmesini sağladığını ifade etti.

Öney, gelecek 25 yıl içerisinde var olan mesleklerin yüzde 40'ının ortadan kalkacağına işaret ederek, "Bu iş dallarının kaybolmasına henüz hiçbir ülke tam olarak hazır değil. Açıklanan tahminlere göre, 2022'de 130 milyon yeni iş imkanı olacak ve bunların 70 milyonunu robotlar alacak, geriye kalan 60 milyon işin yüzde 54'ünü yapmak için de yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi gençlere ihtiyacımız olacak. 2025 yılına kadar pek çok iş otomize olarak sadece mavi değil, artık beyaz yakalıların da işlerini ellerinden almaya başlayacak ve karşımıza yeni bir çalışan sınıfı, 'metal yakalılar', yani robotlar ve yapay zeka gelecek." diye konuştu.



Wtech Akademi olarak UiPath, Linktera ve DenizBank aracılığıyla açtıkları Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) sınıfına çok yoğun ilgi olduğunu ve 20 genç kızın eğitime başladığını bildiren Öney, "Eğitimlerinin sonunda istihdam konusunda da destek görecek olan gençlerimize yenilerini eklemek için sabırsızlanıyoruz. Özellikle teknoloji hizmet ihracatı konusunda yetişen uzman gençlerimizin Türkiye'nin ekonomik değerine de katkı vereceği şimdiden belli. WTech Akademi olarak hedefimiz üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmuş ancak iş bulamamış gençlerimizi dijital çağın yeni meslekleri konusunda uzmanlaştırıp iş dünyasına kazandırmak." ifadelerini kullandı.







- "Türkiye'nin yazılımcı ekosisteminin büyümesi çok büyük önem arz ediyor"







UiPath'in Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise Türkiye'de faaliyete başladıkları 2 yıllık süreçte, deneyimli ekipleri ve iş ortaklarıyla Türkiye'de 200'e yakın büyük kurumu RPA ve yapay zeka teknolojileriyle buluşturduklarını aktardı.



Yeğen, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve şirketlerin dünya pazarlarında daha etkin rekabet edebilmesi için RPA uzmanı ve yazılımcı ekosisteminin büyümesinin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Biz de bu bilinçle Wtech'in öncülüğünde kadınlarımızın RPA yetkinlikleri kazanarak teknoloji iş gücümüze katılımına destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.



Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy, dijitalleşme ve otomasyonun hem bireylerin hem de kurumların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdiğini ve değiştirmeye devam ettiğini söyledi.



Aksoy, gelecek 10 yılda, rutin işlerde hızlı bir düşüş olacağını ve beraberinde RPA'nin de DNA'sını oluşturan robot yazılımları kullanma yetkinliğine sahip insanlara yönelik talebin artacağına işaret ederek, "Özellikle otomasyon ile beraber yapay zeka ve analitik süreçlerle etkileşimi artırabilenler bir adım daha önde olacak. Gold Partner'ı olduğumuz UiPath'in teknolojisini, Linktera'nın vizyonu ve ihtiyaca uygun özelleştirilmiş yaklaşımı ile birleştirerek geçiş sürecinde bu dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu eğitimle de tüm paydaşlarla birlikte bu geçiş sürecinde ülkemizin insan sermayesinin geleceğe hazırlanması en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.