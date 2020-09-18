WTA Üst Yöneticisi Steve Simon'dan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a tebrik

ANKARA (AA) - WTA Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon, bu sene ilki düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Simon mesajında tamamen yenilenerek turnuvaya ev sahipliği yapan TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin mükemmel bir konumda olduğunu, etkinlik öncesinde ve sırasında paylaşılan fotoğraflarla tesisin harika göründüğünü ifade etti.



Bu zorlu zamanlarda faaliyet düzenlemenin önemli bir girişim olduğunu ve Başkan Durmuş ile ekibinin bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Simon, hem oyuncuların hem de WTA ekibinin tenise dönüşün bir parçası olarak İstanbul'da olmaktan çok memnun olduklarını ve verilen emeklerle harika bir deneyim yaşadıklarını aktardı.



TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin uluslararası tenis için yıllık destinasyonlardan biri olacağına dikkat çeken Simon, Başkan Durmuş'a mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bana yazmış olduğunuz mektubunuzda tenisin Türkiye'deki geleceği ile ilgili tutkularınızdan bahsetmiştiniz. Umarım kadın tenisine desteğiniz devam eder ve Türkiye'de tenis için hedeflerinize ulaşırsınız. Çabalarınız için teşekkür eder, bu güzel yeni tesisi inşa ettiği için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na özel teşekkürlerimizle tüm İstanbul ekibine teşekkür ederiz. Umarım uzun yıllar başarılı bir ortaklığa sahip olmaya devam ederiz."





- WTA Supervisor'ı Yoshizawa'dan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a övgü





WTA Supervisor'ı Yannick Yoshizawa ise geçen 3 ayda TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde başarılanların inanılmaz olduğunu belirttiği mesajında şunları kaydetti:

"Gösterdiğiniz efor, isteklilik, pozitiflik ve takım ruhu harika. Tüm takımın nasıl davrandığı, çalıştığı ve yaşadığı liderlik yeteneğinizi gözler önüne seriyor. Bu turnuvanın bir parçası olan ve gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tüm bireylere teker teker teşekkür etmek istiyorum; sürücüler, gönüllüler, güvenlik, top toplayıcılar, çizgi hakemleri, otel sorumluları, restoran çalışanları, temizlik sorumluları, doktor, korona ekibi, Türkiye Tenis Federasyonu ve daha hepsine. Tüm bu kişilerin davranışları ve tutumları muhteşemdi ve benim normal bir günümü pozitife çevirdi. Kalbimin derinlerinden size teşekkür ederim."