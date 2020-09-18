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Spor WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı
Spor

WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:35:58 -
WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla başladı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.

Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Bu etapta sürücüler 4,70 kilometre katederek hem teknik hem de süratli kısımlarda araçlarını ve becerilerini test etti.

Sabah saatlerinden itibaren yarışları izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı seyirciler, pilotlara destek verip fotoğraf çekti.

Yarışın tamamını temsil eden etap kısmen taşlı zemine sahip inişli ve çıkışlı bölümlerden, hem teknik hem de süratli kısımlardan oluşuyor.

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