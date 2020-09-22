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Spor WRC Türkiye Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye'nin yüzü güldü
Spor

WRC Türkiye Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye'nin yüzü güldü

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı: - "Çok zorlu bir yarış olmasına rağmen istediğimiz kategorilerde yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:49:35 -
WRC Türkiye Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye'nin yüzü güldü

ANKARA (AA) - Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nde istedikleri sonuçları aldıklarını söyledi.

Şampiyon yarışçı Murat Bostancı, bu yıl sürücü koltuğundan pilot koçluğuna geçiş yaparken, Türkiye Rallisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen WRC Türkiye Rallisi'ni başarıyla tamamladıklarını belirten Murat Bostancı, şunları kaydetti:

"Bizim için baştan sona iyi bir yarış oldu. Hem gençler hem de iki çeker kategorilerinde yarışı kazandık. Bu yıl özellikle genç pilotlarımızla Avrupa ile dünya şampiyonalarında ülkemizi daha rekabetçi seviyeye taşıyarak, 2020 Türkiye Genç Pilotlar Ralli Şampiyonası ve 2020 Türkiye İki Çeker Ralli Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyorduk. Çok zorlu bir yarış olmasına rağmen, istediğimiz kategorilerde yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Türk ralli camiası hem de Castrol Ford Team Türkiye için çok önemli olan bu yarışta ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz."

Zorlu rallide genç pilotları ile önemli puanlar toplayan Castrol Ford Team Türkiye'nin 1995 doğumlu sürücüsü Emre Hasbay ve co-pilotu Candaş Uzun, Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda "iki çeker" ve "gençler" kategorilerinde yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında kariyerinde iki kez Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu kazanmış olan And Sunman da bu yıl Ford Fiesta ile "gençler" kategorisinde 2. sıraya adını yazdırdı.

Takımın 1999 doğumlu gelecek vadeden genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Aslan ise Fiesta Rally4 ile "gençler" kategorisinde yarışı 3. sırada tamamladı.


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