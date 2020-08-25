  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek
Spor

WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:06:43 -
WRC Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te düzenlenecek

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Üçlertoprağı, Türkiye Rallisi'nin, bu yıl 18-20 Eylül'de Marmaris'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleneceğini söyledi.

Türkiye'de son 2 yıldır düzenlenen en büyük spor organizasyonunun Türkiye Rallisi olduğunu belirten Üçlertoprağı, üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda yapılacak yarışın, 155 televizyon kanalından canlı yayımlanacağını dile getirdi.

Vali Tavlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'nın son yıllarda ulusal ve uluslararası anlamda prestijli pek çok spor organizasyonuna başarı bir şekilde ev sahipliği yaptığını, bu organizasyonların en önemlilerinden birisinin de Dünya Ralli Şampiyonası olduğunu ifade etti.

Organizasyonun Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Tavlı, bu tür organizasyonlara önem verdiklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'

Analist Gary Wagner, altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Wagner, fiziksel alıcıların kısa vadeli gürültüyü görmezden gelmel..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı