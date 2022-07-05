Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak siyah-beyazlılar Wout Weghorst transferini duyurdu. Peki, Wout Weghorst kim?

Wout Weghorst kim kaç yaşında? Wout Weghorst kariyeri:

Beşiktaş ngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) takımlarından Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u 1 sezonluğuna kiraladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Wout Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Burnley Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin avro performans primi şirketimiz tarafından ödenecektir."

Wout Weghorst 7 Ağustos 1992'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan Hollandalı futbolcu kariyerinde Emmen, Heracles Almelo, AZ, Wolfsburg formaları giydi.

Burnley ile 20 maça çıkan futbolcu 2 gol atıp 3 asist yaptı.