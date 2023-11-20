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Spor Wout Weghorst Beşiktaş'a gelecek mi? Rıza Çalımbay kararını verdi
Spor

Wout Weghorst Beşiktaş'a gelecek mi? Rıza Çalımbay kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-20 15:06:00 -
Wout Weghorst Beşiktaş'a gelecek mi? Rıza Çalımbay kararını verdi

Hücum hattına takviye yapmayı düşünen Beşiktaş'ta transfer gündemine gelen Wout Weghorst, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından kabul görmedi. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş'ta seçime sayılı günler kala transfer çalışmaları da yoğunluk kazandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un istikrar problemi yaşaması üzerine hücum hattına bir takviye daha yapmayı düşünen Kara Kartal, Weghorst ismi gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Kartal'a eski golcüsü Wout Weghorst'un önerildiği ancak; bu önerinin karşılık bulmadığı öğrenildi.

ÇALIMBAY SICAK BAKMIYOR

Görevde kalması halinde devre arası transfer döneminde yeni gelecek yönetimden 2 orta saha, 1 sol bek, 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu talep etmeyi düşünen Çalımbay'ın, Wout Weghorst'u veto ettiği ileri sürüldü.

Deneyimli teknik adamın hem oyun planına uymadığı, hem de transferde önceliğin başka mevkilerde olması nedeniyle Weghorst'a yeşil ışık yakmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezonda ara transfer dönemine kadar Beşiktaş'ta kiralık oynayan 31 yaşındaki oyuncu 18 maçta 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Bonservisi Burnley'de olan golcü oyuncu, daha sonra Manchester United'a gitse de Ada'da beklentilerin altında kaldı ve sezon başında da Alman ekibi Hoffenheim'a kiralandı.

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