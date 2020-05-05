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Aktüel

World Akustik Konserleri bu hafta Karsu'yu ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:43:42 -
World Akustik Konserleri bu hafta Karsu'yu ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital platforma taşınan Yapı Kredi bomontiada World Akustik Konserleri devam ediyor.

Evde kalan müzikseverler için canlı yayında düzenlenen etkinlikte farklı sanatçılar sevenleriyle buluşuyor.

Konser serisi kapsamında bu hafta, genç yaşta uluslararası üne kavuşan şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu evlere konuk olacak.

Karsu konseri, 9 Mayıs Cumartesi 21.00'de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

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